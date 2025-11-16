Baby Shark Universe (BSU) Tokenomics

Baby Shark Universe (BSU) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Baby Shark Universe (BSU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:46:25 (UTC+8)
Baby Shark Universe (BSU) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Baby Shark Universe (BSU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 37.55M
Samlet udbud
$ 850.00M
Cirkulerende forsyning
$ 168.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 190.00M
Alle tiders Høj:
$ 0.38044
Alle tiders Lav:
$ 0.05070113905338495
Nuværende pris:
$ 0.22353
Baby Shark Universe (BSU) Information

Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.

Officiel hjemmeside:
https://www.babysharkuniverse.io
Hvidbog:
https://bsuniverse.gitbook.io/babysharkuniverse/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x1aecab957bad4c6e36dd29c3d3bb470c4c29768a

Baby Shark Universe (BSU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Baby Shark Universe (BSU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal BSU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange BSU tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår BSU's tokenomics, kan du udforske BSU tokens live-pris!

Sådan køber du BSU

Er du interesseret i at tilføje Baby Shark Universe (BSU) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BSU, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Baby Shark Universe (BSU) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for BSU hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

BSU Prisprediktion

Vil du vide, hvor BSU måske er på vej hen? Vores BSU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

