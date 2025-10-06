UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Baby Shark Universe pris i dag er 0.20201 USD. Følg med i realtid BSU til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BSU prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Baby Shark Universe pris i dag er 0.20201 USD. Følg med i realtid BSU til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BSU prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BSU

BSU Prisinfo

Hvad er BSU

BSU Whitepaper

BSU Officiel hjemmeside

BSU Tokenomics

BSU Prisprognose

BSU Historik

BSU Købsguide

BSU-til-fiat-valutaomregner

BSU Spot

BSU USDT-M Futures

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Baby Shark Universe Logo

Baby Shark Universe-kurs(BSU)

1 BSU til USD direkte pris:

$0.20201
$0.20201$0.20201
-0.48%1D
USD
Baby Shark Universe (BSU) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:03:59 (UTC+8)

Baby Shark Universe (BSU) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.19973
$ 0.19973$ 0.19973
24H lav
$ 0.22065
$ 0.22065$ 0.22065
24H høj

$ 0.19973
$ 0.19973$ 0.19973

$ 0.22065
$ 0.22065$ 0.22065

$ 0.37631193723515616
$ 0.37631193723515616$ 0.37631193723515616

$ 0.05070113905338495
$ 0.05070113905338495$ 0.05070113905338495

+0.03%

-0.48%

-13.01%

-13.01%

Baby Shark Universe (BSU) realtidsprisen er $ 0.20201. I løbet af de sidste 24 timer har BSU handlet mellem et lavpunkt på $ 0.19973 og et højdepunkt på $ 0.22065, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BSUs højeste pris nogensinde er $ 0.37631193723515616, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.05070113905338495.

Når det gælder kortsigtet performance, BSU har ændret sig med +0.03% i løbet af den sidste time, -0.48% i løbet af 24 timer og -13.01% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Baby Shark Universe (BSU) Markedsinformation

No.622

$ 33.94M
$ 33.94M$ 33.94M

$ 55.39K
$ 55.39K$ 55.39K

$ 171.71M
$ 171.71M$ 171.71M

168.00M
168.00M 168.00M

850,000,000
850,000,000 850,000,000

850,000,000
850,000,000 850,000,000

19.76%

BSC

Den nuværende markedsværdi på Baby Shark Universe er $ 33.94M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 55.39K. Det cirkulerende forsyning af BSU er 168.00M, med et samlet udbud på 850000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 171.71M.

Baby Shark Universe (BSU) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Baby Shark Universe i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0009743-0.48%
30 dage$ -0.04802-19.21%
60 dage$ +0.10099+99.97%
90 dage$ +0.19201+1,920.10%
Baby Shark Universe Prisændring i dag

I dag BSU blev der registreret en ændring på $ -0.0009743 (-0.48%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Baby Shark Universe 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.04802 (-19.21%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Baby Shark Universe 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage BSU sås en ændring af $ +0.10099 (+99.97%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Baby Shark Universe 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.19201 (+1,920.10%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Baby Shark Universe (BSU)?

Tjek Baby Shark UniversePrishistorik-siden nu.

Hvad er Baby Shark Universe (BSU)

Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.

Baby Shark Universe er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineBaby Shark Universeinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekBSUtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Baby Shark Universe på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Baby Shark Universe købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Baby Shark Universe Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Baby Shark Universe (BSU) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Baby Shark Universe (BSU) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Baby Shark Universe.

Tjek Baby Shark Universe prisprediktion nu!

Baby Shark Universe (BSU) Tokenomics

At forstå tokenomics for Baby Shark Universe (BSU) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BSU Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Baby Shark Universe (BSU)

Leder du efter, hvordan du køber Baby Shark Universe? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Baby Shark Universe på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

BSU til lokale valutaer

1 Baby Shark Universe(BSU) til VND
5,315.89315
1 Baby Shark Universe(BSU) til AUD
A$0.3070552
1 Baby Shark Universe(BSU) til GBP
0.1535276
1 Baby Shark Universe(BSU) til EUR
0.1737286
1 Baby Shark Universe(BSU) til USD
$0.20201
1 Baby Shark Universe(BSU) til MYR
RM0.8464219
1 Baby Shark Universe(BSU) til TRY
8.4904803
1 Baby Shark Universe(BSU) til JPY
¥30.90753
1 Baby Shark Universe(BSU) til ARS
ARS$289.8277872
1 Baby Shark Universe(BSU) til RUB
16.2395839
1 Baby Shark Universe(BSU) til INR
17.9324277
1 Baby Shark Universe(BSU) til IDR
Rp3,366.8319866
1 Baby Shark Universe(BSU) til PHP
11.8559669
1 Baby Shark Universe(BSU) til EGP
￡E.9.5409323
1 Baby Shark Universe(BSU) til BRL
R$1.0847937
1 Baby Shark Universe(BSU) til CAD
C$0.282814
1 Baby Shark Universe(BSU) til BDT
24.7098632
1 Baby Shark Universe(BSU) til NGN
291.9206108
1 Baby Shark Universe(BSU) til COP
$776.9607615
1 Baby Shark Universe(BSU) til ZAR
R.3.5089137
1 Baby Shark Universe(BSU) til UAH
8.4743195
1 Baby Shark Universe(BSU) til TZS
T.Sh.495.1224698
1 Baby Shark Universe(BSU) til VES
Bs44.64421
1 Baby Shark Universe(BSU) til CLP
$190.29342
1 Baby Shark Universe(BSU) til PKR
Rs57.047624
1 Baby Shark Universe(BSU) til KZT
106.6572398
1 Baby Shark Universe(BSU) til THB
฿6.5087622
1 Baby Shark Universe(BSU) til TWD
NT$6.2198879
1 Baby Shark Universe(BSU) til AED
د.إ0.7413767
1 Baby Shark Universe(BSU) til CHF
Fr0.161608
1 Baby Shark Universe(BSU) til HKD
HK$1.5696177
1 Baby Shark Universe(BSU) til AMD
֏77.0425738
1 Baby Shark Universe(BSU) til MAD
.د.م1.8645523
1 Baby Shark Universe(BSU) til MXN
$3.7493056
1 Baby Shark Universe(BSU) til SAR
ريال0.7575375
1 Baby Shark Universe(BSU) til ETB
Br31.0347963
1 Baby Shark Universe(BSU) til KES
KSh26.0269684
1 Baby Shark Universe(BSU) til JOD
د.أ0.14322509
1 Baby Shark Universe(BSU) til PLN
0.7433968
1 Baby Shark Universe(BSU) til RON
лв0.8908641
1 Baby Shark Universe(BSU) til SEK
kr1.9150548
1 Baby Shark Universe(BSU) til BGN
лв0.3413969
1 Baby Shark Universe(BSU) til HUF
Ft67.9703047
1 Baby Shark Universe(BSU) til CZK
4.2603909
1 Baby Shark Universe(BSU) til KWD
د.ك0.06161305
1 Baby Shark Universe(BSU) til ILS
0.6565325
1 Baby Shark Universe(BSU) til BOB
Bs1.3958891
1 Baby Shark Universe(BSU) til AZN
0.343417
1 Baby Shark Universe(BSU) til TJS
SM1.8544518
1 Baby Shark Universe(BSU) til GEL
0.5474471
1 Baby Shark Universe(BSU) til AOA
Kz185.1603459
1 Baby Shark Universe(BSU) til BHD
.د.ب0.07575375
1 Baby Shark Universe(BSU) til BMD
$0.20201
1 Baby Shark Universe(BSU) til DKK
kr1.3070047
1 Baby Shark Universe(BSU) til HNL
L5.2967022
1 Baby Shark Universe(BSU) til MUR
9.2399374
1 Baby Shark Universe(BSU) til NAD
$3.4927529
1 Baby Shark Universe(BSU) til NOK
kr2.0443412
1 Baby Shark Universe(BSU) til NZD
$0.3514974
1 Baby Shark Universe(BSU) til PAB
B/.0.20201
1 Baby Shark Universe(BSU) til PGK
K0.848442
1 Baby Shark Universe(BSU) til QAR
ر.ق0.7332963
1 Baby Shark Universe(BSU) til RSD
дин.20.5201758
1 Baby Shark Universe(BSU) til UZS
soʻm2,404.8805676
1 Baby Shark Universe(BSU) til ALL
L16.8658149
1 Baby Shark Universe(BSU) til ANG
ƒ0.3615979
1 Baby Shark Universe(BSU) til AWG
ƒ0.3615979
1 Baby Shark Universe(BSU) til BBD
$0.40402
1 Baby Shark Universe(BSU) til BAM
KM0.3393768
1 Baby Shark Universe(BSU) til BIF
Fr590.47523
1 Baby Shark Universe(BSU) til BND
$0.2605929
1 Baby Shark Universe(BSU) til BSD
$0.20201
1 Baby Shark Universe(BSU) til JMD
$32.3317005
1 Baby Shark Universe(BSU) til KHR
808.04
1 Baby Shark Universe(BSU) til KMF
Fr86.05626
1 Baby Shark Universe(BSU) til LAK
4,391.5216513
1 Baby Shark Universe(BSU) til LKR
රු61.3261958
1 Baby Shark Universe(BSU) til MDL
L3.4281097
1 Baby Shark Universe(BSU) til MGA
Ar905.873443
1 Baby Shark Universe(BSU) til MOP
P1.6181001
1 Baby Shark Universe(BSU) til MVR
3.090753
1 Baby Shark Universe(BSU) til MWK
MK349.497501
1 Baby Shark Universe(BSU) til MZN
MT12.908439
1 Baby Shark Universe(BSU) til NPR
रु28.5722944
1 Baby Shark Universe(BSU) til PYG
1,432.65492
1 Baby Shark Universe(BSU) til RWF
Fr293.52053
1 Baby Shark Universe(BSU) til SBD
$1.6625423
1 Baby Shark Universe(BSU) til SCR
2.7594566
1 Baby Shark Universe(BSU) til SRD
$7.777385
1 Baby Shark Universe(BSU) til SVC
$1.7675875
1 Baby Shark Universe(BSU) til SZL
L3.4927529
1 Baby Shark Universe(BSU) til TMT
m0.707035
1 Baby Shark Universe(BSU) til TND
د.ت0.59471744
1 Baby Shark Universe(BSU) til TTD
$1.3676077
1 Baby Shark Universe(BSU) til UGX
Sh701.37872
1 Baby Shark Universe(BSU) til XAF
Fr114.13565
1 Baby Shark Universe(BSU) til XCD
$0.545427
1 Baby Shark Universe(BSU) til XOF
Fr114.13565
1 Baby Shark Universe(BSU) til XPF
Fr20.60502
1 Baby Shark Universe(BSU) til BWP
P2.7049139
1 Baby Shark Universe(BSU) til BZD
$0.4060401
1 Baby Shark Universe(BSU) til CVE
$19.2010505
1 Baby Shark Universe(BSU) til DJF
Fr35.75577
1 Baby Shark Universe(BSU) til DOP
$12.9407606
1 Baby Shark Universe(BSU) til DZD
د.ج26.2552397
1 Baby Shark Universe(BSU) til FJD
$0.4565426
1 Baby Shark Universe(BSU) til GNF
Fr1,741.3262
1 Baby Shark Universe(BSU) til GTQ
Q1.5433564
1 Baby Shark Universe(BSU) til GYD
$42.3049342
1 Baby Shark Universe(BSU) til ISK
kr25.04924

Baby Shark Universe Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Baby Shark Universe, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Baby Shark Universe hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Baby Shark Universe

Hvor meget er Baby Shark Universe (BSU) værd i dag?
Den direkte BSU pris i USD er 0.20201 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BSU til USD pris?
Den aktuelle pris på BSUtil USD er $ 0.20201. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Baby Shark Universe?
Markedsværdien for BSU er $ 33.94M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BSU?
Den cirkulerende forsyning af BSU er 168.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BSU?
BSU opnåede en ATH-pris på 0.37631193723515616 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BSU?
BSU så en ATL-pris på 0.05070113905338495 USD.
Hvad er handelsvolumen for BSU?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BSU er $ 55.39K USD.
Bliver BSU højere i år?
BSU kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BSU prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:03:59 (UTC+8)

Baby Shark Universe (BSU) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

BSU-til-USD Lommeregner

Beløb

BSU
BSU
USD
USD

1 BSU = 0.20201 USD

Handel BSU

BSU/USDT
$0.20201
$0.20201$0.20201
-0.55%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,395.13
$110,395.13$110,395.13

+0.09%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,879.79
$3,879.79$3,879.79

-0.40%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03167
$0.03167$0.03167

+5.39%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.21
$186.21$186.21

-0.11%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,395.13
$110,395.13$110,395.13

+0.09%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,879.79
$3,879.79$3,879.79

-0.40%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.21
$186.21$186.21

-0.11%

DASH Logo

DASH

DASH

$72.61
$72.61$72.61

+2.39%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.5073
$2.5073$2.5073

+0.25%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07154
$0.07154$0.07154

+43.08%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000015
$0.000000000000000000000015$0.000000000000000000000015

+200.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000500
$0.000500$0.000500

+192.39%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000006297
$0.0000000000006297$0.0000000000006297

+108.85%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004680
$0.00004680$0.00004680

+59.07%