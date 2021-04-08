BOSON (BOSON) Tokenomics Få vigtig indsigt i BOSON (BOSON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BOSON (BOSON) Information Boson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce. Officiel hjemmeside: http://bosonprotocol.io Hvidbog: https://docsend.com/view/p7g9u8d8wiwnf9jn Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xC477D038d5420C6A9e0b031712f61c5120090de9 Køb BOSON nu!

BOSON (BOSON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BOSON (BOSON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.22M $ 14.22M $ 14.22M Samlet udbud $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Cirkulerende forsyning $ 148.04M $ 148.04M $ 148.04M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.21M $ 19.21M $ 19.21M Alle tiders Høj: $ 7 $ 7 $ 7 Alle tiders Lav: $ 0.07577496139853153 $ 0.07577496139853153 $ 0.07577496139853153 Nuværende pris: $ 0.09603 $ 0.09603 $ 0.09603 Få mere at vide om BOSON (BOSON) pris

BOSON (BOSON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BOSON (BOSON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOSON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOSON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOSON's tokenomics, kan du udforske BOSON tokens live-pris!

