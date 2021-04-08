BOSON (BOSON) Tokenomics

BOSON (BOSON) Tokenomics

Få vigtig indsigt i BOSON (BOSON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
BOSON (BOSON) Information

Boson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.

Officiel hjemmeside:
http://bosonprotocol.io
Hvidbog:
https://docsend.com/view/p7g9u8d8wiwnf9jn
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xC477D038d5420C6A9e0b031712f61c5120090de9

BOSON (BOSON) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BOSON (BOSON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 14.22M
$ 14.22M
Samlet udbud
$ 200.00M
$ 200.00M
Cirkulerende forsyning
$ 148.04M
$ 148.04M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 19.21M
$ 19.21M
Alle tiders Høj:
$ 7
$ 7
Alle tiders Lav:
$ 0.07577496139853153
$ 0.07577496139853153
Nuværende pris:
$ 0.09603
$ 0.09603

BOSON (BOSON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for BOSON (BOSON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal BOSON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange BOSON tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår BOSON's tokenomics, kan du udforske BOSON tokens live-pris!

Sådan køber du BOSON

Er du interesseret i at tilføje BOSON (BOSON) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BOSON, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

BOSON (BOSON) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for BOSON hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

BOSON Prisprediktion

Vil du vide, hvor BOSON måske er på vej hen? Vores BOSON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.