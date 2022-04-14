BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Tokenomics Få vigtig indsigt i BOOK OF ETHEREUM (BOOE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Information In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief. Officiel hjemmeside: https://bookofeth.xyz/ Hvidbog: https://bookofeth.xyz/#book Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x289ff00235d2b98b0145ff5d4435d3e92f9540a6 Køb BOOE nu!

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BOOK OF ETHEREUM (BOOE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.60M $ 20.60M $ 20.60M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 96.19M $ 96.19M $ 96.19M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.42M $ 21.42M $ 21.42M Alle tiders Høj: $ 0.747 $ 0.747 $ 0.747 Alle tiders Lav: $ 0.008879381003767716 $ 0.008879381003767716 $ 0.008879381003767716 Nuværende pris: $ 0.21417 $ 0.21417 $ 0.21417 Få mere at vide om BOOK OF ETHEREUM (BOOE) pris

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BOOK OF ETHEREUM (BOOE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOOE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOOE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOOE's tokenomics, kan du udforske BOOE tokens live-pris!

Sådan køber du BOOE Er du interesseret i at tilføje BOOK OF ETHEREUM (BOOE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BOOE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BOOE på MEXC nu!

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BOOE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BOOE prishistorikken nu!

BOOE Prisprediktion Vil du vide, hvor BOOE måske er på vej hen? Vores BOOE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BOOE Tokens prisprediktion nu!

