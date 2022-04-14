BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Tokenomics

Få vigtig indsigt i BOOK OF ETHEREUM (BOOE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Information

In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief.

Officiel hjemmeside:
https://bookofeth.xyz/
Hvidbog:
https://bookofeth.xyz/#book
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x289ff00235d2b98b0145ff5d4435d3e92f9540a6

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BOOK OF ETHEREUM (BOOE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 20.60M
Samlet udbud
$ 100.00M
Cirkulerende forsyning
$ 96.19M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 21.42M
Alle tiders Høj:
$ 0.747
Alle tiders Lav:
$ 0.008879381003767716
Nuværende pris:
$ 0.21417
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for BOOK OF ETHEREUM (BOOE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal BOOE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange BOOE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår BOOE's tokenomics, kan du udforske BOOE tokens live-pris!

Sådan køber du BOOE

Er du interesseret i at tilføje BOOK OF ETHEREUM (BOOE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BOOE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for BOOE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

BOOE Prisprediktion

Vil du vide, hvor BOOE måske er på vej hen? Vores BOOE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

