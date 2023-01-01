Bonk (BONK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bonk (BONK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bonk (BONK) Information Bonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic "Alameda" tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.

Bonk (BONK) Tokenomics og prisanalyse Markedsværdi: $ 1.95B Samlet udbud $ 88.87T Cirkulerende forsyning $ 80.60T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.15B

Dybdegående Token-struktur af Bonk (BONK) Dyk dybere ned i, hvordan BONK tokens udstedes, tildeles og låses op. Dette afsnit fremhæver de vigtigste aspekter af tokenets økonomiske struktur: nytteværdi, incitamenter og optjening. Bonk (BONK) is a Solana-based meme token with deep integrations across DeFi, gaming, and payments within the Solana ecosystem. Its token economics are designed to foster community engagement, incentivize liquidity, and support long-term ecosystem growth. Below is a comprehensive breakdown of its issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Token Standard & Supply: BONK is primarily an SPL token on Solana, with a maximum supply of approximately 93.56 trillion tokens. It is also bridged to Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, and Arbitrum, but core functionalities are on Solana.

BONK is primarily an SPL token on Solana, with a maximum supply of approximately 93.56 trillion tokens. It is also bridged to Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, and Arbitrum, but core functionalities are on Solana. Initial Distribution: There was no public or private sale; the majority of tokens were distributed via airdrop and ecosystem allocations. Allocation Mechanism The initial allocation of BONK tokens is as follows: Allocation Recipient % of Supply Amount (BONK) Solana NFT Projects 21.0% 21,000,000,000,000 Early Contributors 21.0% 21,000,000,000,000 BONKDAO 15.8% 15,800,000,000,000 Solana Market Participants & DeFi Users 15.8% 15,800,000,000,000 Solana Artists & Collectors 10.5% 10,500,000,000,000 Initial Liquidity 5.3% 5,300,000,000,000 Solana Developers 5.3% 5,300,000,000,000 Marketing 5.3% 5,300,000,000,000 No Team Sale: No tokens were sold to the public or private investors, and no portion was used for fundraising. Usage and Incentive Mechanisms Primary Uses: Payments: Used across a growing list of dApps and platforms for payments and rewards.

Used across a growing list of dApps and platforms for payments and rewards. DeFi: BONK can be paired with other tokens in liquidity pools (e.g., BonkSwap), earning LPs a share of transaction fees (APY ranged from 23.43% to 43.36% as of Jan. 31, 2024).

BONK can be paired with other tokens in liquidity pools (e.g., BonkSwap), earning LPs a share of transaction fees (APY ranged from 23.43% to 43.36% as of Jan. 31, 2024). Staking: Liquidity providers in incentivized pools (BONK/SOL, BONK/USDC) receive esBONK rewards, which can be staked to unlock BONK over time.

Liquidity providers in incentivized pools (BONK/SOL, BONK/USDC) receive esBONK rewards, which can be staked to unlock BONK over time. Gaming & NFTs: Used in games, NFT minting, and as rewards in various gamified applications.

Used in games, NFT minting, and as rewards in various gamified applications. Referral Programs: BONKBot offers referral rewards paid in BONK, funded by a portion of trading fees. Incentive Mechanisms: esBONK Staking: ~55.56 million esBONK distributed daily to LPs. esBONK can be staked to unlock BONK at a 1:1 ratio over 365 days.

~55.56 million esBONK distributed daily to LPs. esBONK can be staked to unlock BONK at a 1:1 ratio over 365 days. Referral Rewards: Users referring new traders to BonkBot receive a share of trading fees in BONK (30% first month, 20% second, 10% ongoing). Locking and Unlocking Mechanisms Locking esBONK Staking: esBONK tokens earned by LPs are locked and can be staked to unlock BONK linearly over 365 days.

esBONK tokens earned by LPs are locked and can be staked to unlock BONK linearly over 365 days. Early Contributors: Their allocation is subject to a 3-year linear vesting schedule. Unlocking Allocation Recipient Unlock Type Granularity Start Date End Date Locking Period (days) Early Contributors Linear Daily 2023-01-01 2025-12-31 1,096 Early Contributors: Receive daily unlocks of their allocation over three years, from Jan 1, 2023, to Dec 31, 2025.

Receive daily unlocks of their allocation over three years, from Jan 1, 2023, to Dec 31, 2025. esBONK Staking: Users unlock BONK linearly over 365 days by staking esBONK. Summary Table: Allocation, Locking, and Unlocking Allocation Recipient % of Supply Locking Mechanism Unlocking Period Solana NFT Projects 21.0% Not specified Not specified Early Contributors 21.0% 3-year linear vesting 2023-01-01 to 2025-12-31 BONKDAO 15.8% Not specified Not specified Solana Market Participants & DeFi Users 15.8% Not specified Not specified Solana Artists & Collectors 10.5% Not specified Not specified Initial Liquidity 5.3% Not specified Not specified Solana Developers 5.3% Not specified Not specified Marketing 5.3% Not specified Not specified Additional Notes No Mint/Freeze Authority: The BONK token contract on Solana does not have mint or freeze authority, ensuring decentralization and security.

The BONK token contract on Solana does not have mint or freeze authority, ensuring decentralization and security. No Delegated Staking: Staking is for liquidity incentives, not network security; there is no delegated staking or node operation.

Staking is for liquidity incentives, not network security; there is no delegated staking or node operation. Ecosystem Integrations: BONK is integrated with 100+ dApps, including DeFi, gaming, NFT, and social platforms. In summary: BONK’s token economics are community-focused, with airdrop-based distribution, strong DeFi incentives, and a transparent, time-locked vesting for contributors. Its utility spans payments, DeFi, gaming, and social rewards, with mechanisms to encourage long-term participation and ecosystem growth.

