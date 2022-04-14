BONE SHIBASWAP (BONE) Tokenomics
BONE SHIBASWAP (BONE) Information
BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.
BONE SHIBASWAP (BONE) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BONE SHIBASWAP (BONE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
BONE SHIBASWAP (BONE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for BONE SHIBASWAP (BONE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal BONE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange BONE tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår BONE's tokenomics, kan du udforske BONE tokens live-pris!
BONE SHIBASWAP (BONE) Prishistorik
Ved at analysere kurshistorikken for BONE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.
