BONE SHIBASWAP (BONE) Information BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply. Officiel hjemmeside: https://www.shibatoken.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9813037ee2218799597d83D4a5B6F3b6778218d9 Køb BONE nu!

BONE SHIBASWAP (BONE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BONE SHIBASWAP (BONE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 40.01M $ 40.01M $ 40.01M Samlet udbud $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Cirkulerende forsyning $ 229.92M $ 229.92M $ 229.92M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 43.50M $ 43.50M $ 43.50M Alle tiders Høj: $ 2.39 $ 2.39 $ 2.39 Alle tiders Lav: $ 0.16148211134863893 $ 0.16148211134863893 $ 0.16148211134863893 Nuværende pris: $ 0.174 $ 0.174 $ 0.174 Få mere at vide om BONE SHIBASWAP (BONE) pris

BONE SHIBASWAP (BONE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BONE SHIBASWAP (BONE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BONE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BONE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BONE's tokenomics, kan du udforske BONE tokens live-pris!

