BONE

BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

NavnBONE

RangNo.468

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)3.34%

Cirkulationsforsyning229,923,350.6228802

Max Udbud250,000,000

Samlet Udbud249,999,401.82484713

Cirkulationshastighed0.9196%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj41.67355339721391,2021-09-13

Laveste pris0.19739452444027134,2025-03-11

Offentlig blockchainETH

IndledningBONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.