BOB (BOB) Information $BOB will takeover the meme space by surprise. Wasstealth launched and locked for about 690 months(about 57 years) with a renounced contract. Bob’sknowledge will blow away even the most prominentscholars. Officiel hjemmeside: https://explainthisbob.com/ Hvidbog: https://pdfhost.io/v/43Cy8MUwI_BOBpaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7d8146cf21e8d7cbe46054e01588207b51198729 Køb BOB nu!

BOB (BOB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BOB (BOB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.79M $ 4.79M $ 4.79M Samlet udbud $ 690.00B $ 690.00B $ 690.00B Cirkulerende forsyning $ 689.13B $ 689.13B $ 689.13B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.80M $ 4.80M $ 4.80M Alle tiders Høj: $ 0.000249 $ 0.000249 $ 0.000249 Alle tiders Lav: $ 0.000000015403283083 $ 0.000000015403283083 $ 0.000000015403283083 Nuværende pris: $ 0.000006951 $ 0.000006951 $ 0.000006951 Få mere at vide om BOB (BOB) pris

BOB (BOB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BOB (BOB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOB's tokenomics, kan du udforske BOB tokens live-pris!

Sådan køber du BOB Er du interesseret i at tilføje BOB (BOB) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BOB, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BOB på MEXC nu!

BOB (BOB) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BOB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BOB prishistorikken nu!

BOB Prisprediktion Vil du vide, hvor BOB måske er på vej hen? Vores BOB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BOB Tokens prisprediktion nu!

