Bifrost (BNC) Information Bifrost is an scalable, non-custodial decentralized cross-chain liquidity staking specialized parachain (Omnichain LSD Layer1) built on Polkadot, currently supporting liquidity derivatives on over 9+ blockchains. Bifrost's mission is to aggregate staking liquidity from over 80% of PoS consensus chains through cross-chain derivatives, providing standardized cross-chain interest-bearing derivatives for Polkadot relay chain, parachains, and heterogeneous public chains bridged with Polkadot, reducing the user's staking threshold, improving the proportion of multi-chain staking, increasing the underlying returns of ecological applications, and building a StakeFi ecosystem of user, multi-chain, and ecological application tripartite empowerment and positive feedback loop. Bifrost has received several million dollars in financial support from institutions such as NGC, SNZ, DFG, CMS, and grants from the Web3 Foundation, and is also a member of the Substrate Builders Program and Web3 Bootcamp. Officiel hjemmeside: https://bifrost.io Hvidbog: https://docs.bifrost.io Block Explorer: https://bifrost.subscan.io/ Køb BNC nu!

Bifrost (BNC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bifrost (BNC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.49M $ 5.49M $ 5.49M Samlet udbud $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M Cirkulerende forsyning $ 49.65M $ 49.65M $ 49.65M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.85M $ 8.85M $ 8.85M Alle tiders Høj: $ 10 $ 10 $ 10 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.11061 $ 0.11061 $ 0.11061 Få mere at vide om Bifrost (BNC) pris

Bifrost (BNC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bifrost (BNC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BNC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BNC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BNC's tokenomics, kan du udforske BNC tokens live-pris!

