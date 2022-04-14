Bubblemaps (BMT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bubblemaps (BMT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bubblemaps (BMT) Information Bubblemaps is the first supply auditing tool for DeFi tokens and NFTs. Our unique and colorful bubbles make on-chain data easy to understand. With Bubblemaps, users can investigate wallets, reveal connections, and see through the noise of blockchain data. Officiel hjemmeside: https://bubblemaps.io Hvidbog: https://wiki.bubblemaps.io Block Explorer: https://solscan.io/token/FQgtfugBdpFN7PZ6NdPrZpVLDBrPGxXesi4gVu3vErhY Køb BMT nu!

Bubblemaps (BMT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bubblemaps (BMT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 29.99M $ 29.99M $ 29.99M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 399.16M $ 399.16M $ 399.16M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 75.14M $ 75.14M $ 75.14M Alle tiders Høj: $ 0.34814 $ 0.34814 $ 0.34814 Alle tiders Lav: $ 0.07139653608192853 $ 0.07139653608192853 $ 0.07139653608192853 Nuværende pris: $ 0.07514 $ 0.07514 $ 0.07514 Få mere at vide om Bubblemaps (BMT) pris

Bubblemaps (BMT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bubblemaps (BMT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BMT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BMT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BMT's tokenomics, kan du udforske BMT tokens live-pris!

Sådan køber du BMT Er du interesseret i at tilføje Bubblemaps (BMT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BMT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BMT på MEXC nu!

Bubblemaps (BMT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BMT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BMT prishistorikken nu!

BMT Prisprediktion Vil du vide, hvor BMT måske er på vej hen? Vores BMT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BMT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!