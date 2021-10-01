Bloktopia (BLOK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bloktopia (BLOK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bloktopia (BLOK) Information Developed in the Unity Engine, the Bloktopia Metaverse is a Skyscraper made up of 21 levels, to pay recognition to 21 million Bitcoin. Bloktopia contains everything that anyone will ever need to know about Cryptocurrency and NFTs. Officiel hjemmeside: https://www.bloktopia.com/ Hvidbog: https://www.bloktopia.com/wp-content/uploads/2021/10/Bloktopia-Lightpaper-.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x229b1b6c23ff8953d663c4cbb519717e323a0a84 Køb BLOK nu!

Bloktopia (BLOK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bloktopia (BLOK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.55M $ 5.55M $ 5.55M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 24.79B $ 24.79B $ 24.79B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0054 $ 0.0054 $ 0.0054 Alle tiders Lav: $ 0.000220529207184051 $ 0.000220529207184051 $ 0.000220529207184051 Nuværende pris: $ 0.0002238 $ 0.0002238 $ 0.0002238 Få mere at vide om Bloktopia (BLOK) pris

Bloktopia (BLOK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bloktopia (BLOK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BLOK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BLOK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BLOK's tokenomics, kan du udforske BLOK tokens live-pris!

Bloktopia (BLOK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BLOK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BLOK prishistorikken nu!

BLOK Prisprediktion Vil du vide, hvor BLOK måske er på vej hen? Vores BLOK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BLOK Tokens prisprediktion nu!

