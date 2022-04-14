BLOCX (BLOCX) Tokenomics Få vigtig indsigt i BLOCX (BLOCX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BLOCX (BLOCX) Information "Proof-of-work cryptocurrency built on the X11 algorithm.With BLOCX, you no longer need to rely on multiple software solutions to manage and protect your digital life. BLOCX. is your one-stop solution, offering a comprehensive range of features and services to simplify and secure your computing experience. Officiel hjemmeside: https://blocx.tech/ Hvidbog: https://blocx.info/whitepaper/ Block Explorer: http://blocxscan.com Køb BLOCX nu!

BLOCX (BLOCX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BLOCX (BLOCX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 948.00K $ 948.00K $ 948.00K Samlet udbud $ 169.00M $ 169.00M $ 169.00M Cirkulerende forsyning $ 100.11M $ 100.11M $ 100.11M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Alle tiders Høj: $ 0.41333 $ 0.41333 $ 0.41333 Alle tiders Lav: $ 0.006644840383025562 $ 0.006644840383025562 $ 0.006644840383025562 Nuværende pris: $ 0.00947 $ 0.00947 $ 0.00947 Få mere at vide om BLOCX (BLOCX) pris

BLOCX (BLOCX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BLOCX (BLOCX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BLOCX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BLOCX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BLOCX's tokenomics, kan du udforske BLOCX tokens live-pris!

