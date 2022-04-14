Bitboard (BITBOARD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bitboard (BITBOARD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bitboard (BITBOARD) Information BITBOARD is a space for stars and fans, and a platform that connects to online star spaces around the world where various services already exist. Officiel hjemmeside: https://bitboard.top/ Hvidbog: https://ktoss-organization.gitbook.io/bitboards-whitepaper Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x4f7cc8ef14f3dc76ee2fb60028749e1b61cea162 Køb BITBOARD nu!

Bitboard (BITBOARD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bitboard (BITBOARD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.91M $ 3.91M $ 3.91M Samlet udbud $ 8.10B $ 8.10B $ 8.10B Cirkulerende forsyning $ 4.40B $ 4.40B $ 4.40B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.20M $ 7.20M $ 7.20M Alle tiders Høj: $ 0.2493 $ 0.2493 $ 0.2493 Alle tiders Lav: $ 0.000066883793567678 $ 0.000066883793567678 $ 0.000066883793567678 Nuværende pris: $ 0.0008885 $ 0.0008885 $ 0.0008885 Få mere at vide om Bitboard (BITBOARD) pris

Bitboard (BITBOARD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bitboard (BITBOARD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BITBOARD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BITBOARD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BITBOARD's tokenomics, kan du udforske BITBOARD tokens live-pris!

Sådan køber du BITBOARD Er du interesseret i at tilføje Bitboard (BITBOARD) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BITBOARD, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BITBOARD på MEXC nu!

Bitboard (BITBOARD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BITBOARD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BITBOARD prishistorikken nu!

BITBOARD Prisprediktion Vil du vide, hvor BITBOARD måske er på vej hen? Vores BITBOARD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BITBOARD Tokens prisprediktion nu!

