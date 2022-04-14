Bistroo (BIST) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bistroo (BIST), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bistroo (BIST) Information Bistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior. Officiel hjemmeside: https://www.bistroo.io Hvidbog: https://bistroo.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6e8908cfa881c9f6f2c64d3436e7b80b1bf0093f Køb BIST nu!

Bistroo (BIST) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bistroo (BIST), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 564.26K $ 564.26K $ 564.26K Samlet udbud $ 99.00M $ 99.00M $ 99.00M Cirkulerende forsyning $ 57.40M $ 57.40M $ 57.40M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 973.17K $ 973.17K $ 973.17K Alle tiders Høj: $ 0.5482 $ 0.5482 $ 0.5482 Alle tiders Lav: $ 0.006156623433934821 $ 0.006156623433934821 $ 0.006156623433934821 Nuværende pris: $ 0.00983 $ 0.00983 $ 0.00983 Få mere at vide om Bistroo (BIST) pris

Bistroo (BIST) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bistroo (BIST) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BIST tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BIST tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BIST's tokenomics, kan du udforske BIST tokens live-pris!

Sådan køber du BIST Er du interesseret i at tilføje Bistroo (BIST) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BIST, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BIST på MEXC nu!

Bistroo (BIST) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BIST hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BIST prishistorikken nu!

BIST Prisprediktion Vil du vide, hvor BIST måske er på vej hen? Vores BIST prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BIST Tokens prisprediktion nu!

