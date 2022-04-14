Bert (BERT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bert (BERT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bert (BERT) Information Bert is a meme coin on the Solana chain. Officiel hjemmeside: https://bertcto.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/HgBRWfYxEfvPhtqkaeymCQtHCrKE46qQ43pKe8HCpump

Bert (BERT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bert (BERT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 56.36M $ 56.36M $ 56.36M Samlet udbud $ 979.95M $ 979.95M $ 979.95M Cirkulerende forsyning $ 966.75M $ 966.75M $ 966.75M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 57.13M $ 57.13M $ 57.13M Alle tiders Høj: $ 0.2183 $ 0.2183 $ 0.2183 Alle tiders Lav: $ 0.000009527614947582 $ 0.000009527614947582 $ 0.000009527614947582 Nuværende pris: $ 0.0583 $ 0.0583 $ 0.0583 Få mere at vide om Bert (BERT) pris

Bert (BERT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bert (BERT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BERT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BERT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BERT's tokenomics, kan du udforske BERT tokens live-pris!

Sådan køber du BERT Er du interesseret i at tilføje Bert (BERT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BERT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Bert (BERT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BERT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BERT prishistorikken nu!

BERT Prisprediktion Vil du vide, hvor BERT måske er på vej hen? Vores BERT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BERT Tokens prisprediktion nu!

