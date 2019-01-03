BEAM (BEAM) Tokenomics Få vigtig indsigt i BEAM (BEAM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BEAM (BEAM) Information Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved. Officiel hjemmeside: https://www.beam.mw/ Block Explorer: https://explorer.beam.mw/ Køb BEAM nu!

BEAM (BEAM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BEAM (BEAM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.54M $ 4.54M $ 4.54M Samlet udbud $ 262.80M $ 262.80M $ 262.80M Cirkulerende forsyning $ 150.75M $ 150.75M $ 150.75M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.91M $ 7.91M $ 7.91M Alle tiders Høj: $ 2.0772 $ 2.0772 $ 2.0772 Alle tiders Lav: $ 0.024893559039603684 $ 0.024893559039603684 $ 0.024893559039603684 Nuværende pris: $ 0.0301 $ 0.0301 $ 0.0301 Få mere at vide om BEAM (BEAM) pris

BEAM (BEAM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BEAM (BEAM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BEAM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BEAM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BEAM's tokenomics, kan du udforske BEAM tokens live-pris!

Sådan køber du BEAM Er du interesseret i at tilføje BEAM (BEAM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BEAM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BEAM på MEXC nu!

BEAM (BEAM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BEAM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BEAM prishistorikken nu!

BEAM Prisprediktion Vil du vide, hvor BEAM måske er på vej hen? Vores BEAM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BEAM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!