Lorenzo Protocol (BANK) Information Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields. Officiel hjemmeside: https://www.lorenzo-protocol.xyz Hvidbog: https://docs.lorenzo-protocol.xyz/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x3AeE7602b612de36088F3ffEd8c8f10E86EbF2bF Køb BANK nu!

Lorenzo Protocol (BANK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lorenzo Protocol (BANK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.02M $ 10.02M $ 10.02M Samlet udbud $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Cirkulerende forsyning $ 174.50M $ 174.50M $ 174.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 120.62M $ 120.62M $ 120.62M Alle tiders Høj: $ 0.09335 $ 0.09335 $ 0.09335 Alle tiders Lav: $ 0.018389388782512995 $ 0.018389388782512995 $ 0.018389388782512995 Nuværende pris: $ 0.05744 $ 0.05744 $ 0.05744 Få mere at vide om Lorenzo Protocol (BANK) pris

Lorenzo Protocol (BANK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lorenzo Protocol (BANK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BANK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BANK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BANK's tokenomics, kan du udforske BANK tokens live-pris!

Lorenzo Protocol (BANK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BANK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BANK prishistorikken nu!

BANK Prisprediktion Vil du vide, hvor BANK måske er på vej hen? Vores BANK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BANK Tokens prisprediktion nu!

