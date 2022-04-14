Azit (AZIT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Azit (AZIT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Azit (AZIT) Information Azit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need. Officiel hjemmeside: https://www.azit.partners Hvidbog: https://www.azit.partners/whitepaper/AZIT_whitepaper_EN.pdf Block Explorer: https://scope.klaytn.com/token/0x6cef6dd9a3c4ad226b8b66effeea2c125df194f1?tabId=tokenTransfer Køb AZIT nu!

Azit (AZIT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Azit (AZIT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.59M $ 4.59M $ 4.59M Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 350.40M $ 350.40M $ 350.40M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.55M $ 6.55M $ 6.55M Alle tiders Høj: $ 1.0892 $ 1.0892 $ 1.0892 Alle tiders Lav: $ 0.009119511856648504 $ 0.009119511856648504 $ 0.009119511856648504 Nuværende pris: $ 0.0131 $ 0.0131 $ 0.0131 Få mere at vide om Azit (AZIT) pris

Azit (AZIT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Azit (AZIT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AZIT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AZIT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AZIT's tokenomics, kan du udforske AZIT tokens live-pris!

Azit (AZIT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AZIT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AZIT prishistorikken nu!

AZIT Prisprediktion Vil du vide, hvor AZIT måske er på vej hen? Vores AZIT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AZIT Tokens prisprediktion nu!

