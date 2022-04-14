AWE Network (AWE) Tokenomics Få vigtig indsigt i AWE Network (AWE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AWE Network (AWE) Information Officiel hjemmeside: https://www.awenetwork.ai/ Hvidbog: https://open.awenetwork.ai/litepaper.pdf Block Explorer: https://basescan.org/address/0x1b4617734c43f6159f3a70b7e06d883647512778 Køb AWE nu!

AWE Network (AWE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AWE Network (AWE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 99.24M $ 99.24M $ 99.24M Samlet udbud $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B Cirkulerende forsyning $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 99.24M $ 99.24M $ 99.24M Alle tiders Høj: $ 0.0838 $ 0.0838 $ 0.0838 Alle tiders Lav: $ 0.00580325721876 $ 0.00580325721876 $ 0.00580325721876 Nuværende pris: $ 0.05109 $ 0.05109 $ 0.05109 Få mere at vide om AWE Network (AWE) pris

AWE Network (AWE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AWE Network (AWE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AWE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AWE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AWE's tokenomics, kan du udforske AWE tokens live-pris!

AWE Network (AWE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AWE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AWE prishistorikken nu!

AWE Prisprediktion Vil du vide, hvor AWE måske er på vej hen? Vores AWE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AWE Tokens prisprediktion nu!

