Aventus (AVT) Information The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network. Officiel hjemmeside: https://www.aventus.io/ Hvidbog: https://www.aventus.io/wp-content/uploads/2022/08/Aventus_Whitepaper-May-2022-Update.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0d88ed6e74bbfd96b831231638b66c05571e824f Køb AVT nu!

Aventus (AVT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aventus (AVT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.46M $ 10.46M $ 10.46M Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 6.00M $ 6.00M $ 6.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.43M $ 17.43M $ 17.43M Alle tiders Høj: $ 4.52 $ 4.52 $ 4.52 Alle tiders Lav: $ 0.0291590858799 $ 0.0291590858799 $ 0.0291590858799 Nuværende pris: $ 1.743 $ 1.743 $ 1.743 Få mere at vide om Aventus (AVT) pris

Aventus (AVT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aventus (AVT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AVT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AVT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AVT's tokenomics, kan du udforske AVT tokens live-pris!

Aventus (AVT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AVT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AVT prishistorikken nu!

AVT Prisprediktion Vil du vide, hvor AVT måske er på vej hen? Vores AVT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AVT Tokens prisprediktion nu!

