Avalon (AVL) Information Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets. Officiel hjemmeside: https://www.avalonfinance.xyz/ Hvidbog: https://docs.avalonfinance.xyz/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5c8D0C48810FD37A0A824D074ee290E64f7A8Fa2 Køb AVL nu!

Avalon (AVL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Avalon (AVL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 23.31M $ 23.31M $ 23.31M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 161.68M $ 161.68M $ 161.68M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 144.20M $ 144.20M $ 144.20M Alle tiders Høj: $ 2.0011 $ 2.0011 $ 2.0011 Alle tiders Lav: $ 0.11254797111213097 $ 0.11254797111213097 $ 0.11254797111213097 Nuværende pris: $ 0.1442 $ 0.1442 $ 0.1442 Få mere at vide om Avalon (AVL) pris

Avalon (AVL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Avalon (AVL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AVL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AVL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AVL's tokenomics, kan du udforske AVL tokens live-pris!

Er du interesseret i at tilføje Avalon (AVL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AVL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

Avalon (AVL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AVL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AVL prishistorikken nu!

AVL Prisprediktion Vil du vide, hvor AVL måske er på vej hen? Vores AVL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AVL Tokens prisprediktion nu!

