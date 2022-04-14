AVAIL (AVAIL) Tokenomics Få vigtig indsigt i AVAIL (AVAIL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AVAIL (AVAIL) Information Avail is designed to be a platform that connects different ecosystems by providing a modular, scalable, and interoperable platform. Avail's vision is to provide a cohesive, unified user experience within a flexible and modular blockchain ecosystem, drawing on lessons from Web2 to innovate in Web3. Officiel hjemmeside: https://www.availproject.org/ Hvidbog: https://www.availproject.org/whitepaper Block Explorer: https://avail.subscan.io/ Køb AVAIL nu!

AVAIL (AVAIL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AVAIL (AVAIL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 63.55M Samlet udbud -- Cirkulerende forsyning $ 3.42B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- Alle tiders Høj: $ 0.25 Alle tiders Lav: $ 0.018176906665308582 Nuværende pris: $ 0.01858 Få mere at vide om AVAIL (AVAIL) pris

AVAIL (AVAIL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AVAIL (AVAIL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AVAIL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AVAIL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AVAIL's tokenomics, kan du udforske AVAIL tokens live-pris!

Sådan køber du AVAIL Er du interesseret i at tilføje AVAIL (AVAIL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AVAIL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber AVAIL på MEXC nu!

AVAIL (AVAIL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AVAIL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AVAIL prishistorikken nu!

AVAIL Prisprediktion Vil du vide, hvor AVAIL måske er på vej hen? Vores AVAIL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AVAIL Tokens prisprediktion nu!

