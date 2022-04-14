AVA (AVA) Tokenomics Få vigtig indsigt i AVA (AVA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AVA (AVA) Information AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core. Officiel hjemmeside: https://www.avafoundation.org Hvidbog: https://www.avafoundation.org/ava-2-0-whitepaper/ Block Explorer: https://solscan.io/token/G8LfyGVsjsLzetJ5RWZVAhMo4H9cb58ET1Z6gEZJQdPM

AVA (AVA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AVA (AVA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 39.04M $ 39.04M $ 39.04M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 69.95M $ 69.95M $ 69.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 55.81M $ 55.81M $ 55.81M Alle tiders Høj: $ 6.464807 $ 6.464807 $ 6.464807 Alle tiders Lav: $ 0.0439477 $ 0.0439477 $ 0.0439477 Nuværende pris: $ 0.5581 $ 0.5581 $ 0.5581 Få mere at vide om AVA (AVA) pris

AVA (AVA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AVA (AVA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AVA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AVA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AVA's tokenomics, kan du udforske AVA tokens live-pris!

Sådan køber du AVA Er du interesseret i at tilføje AVA (AVA) til din portefølje?

AVA (AVA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AVA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AVA prishistorikken nu!

AVA Prisprediktion Vil du vide, hvor AVA måske er på vej hen? Vores AVA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AVA Tokens prisprediktion nu!

