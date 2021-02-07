BounceToken (AUCTION) Tokenomics Få vigtig indsigt i BounceToken (AUCTION), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BounceToken (AUCTION) Information Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining. Officiel hjemmeside: https://bounce.finance/ Hvidbog: https://docs.bounce.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa9b1eb5908cfc3cdf91f9b8b3a74108598009096 Køb AUCTION nu!

BounceToken (AUCTION) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BounceToken (AUCTION), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 60.35M $ 60.35M $ 60.35M Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 6.09M $ 6.09M $ 6.09M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 99.09M $ 99.09M $ 99.09M Alle tiders Høj: $ 71.21 $ 71.21 $ 71.21 Alle tiders Lav: $ 3.484607093787073 $ 3.484607093787073 $ 3.484607093787073 Nuværende pris: $ 9.909 $ 9.909 $ 9.909 Få mere at vide om BounceToken (AUCTION) pris

BounceToken (AUCTION) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BounceToken (AUCTION) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AUCTION tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AUCTION tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AUCTION's tokenomics, kan du udforske AUCTION tokens live-pris!

Sådan køber du AUCTION Er du interesseret i at tilføje BounceToken (AUCTION) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AUCTION, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber AUCTION på MEXC nu!

BounceToken (AUCTION) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AUCTION hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AUCTION prishistorikken nu!

AUCTION Prisprediktion Vil du vide, hvor AUCTION måske er på vej hen? Vores AUCTION prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AUCTION Tokens prisprediktion nu!

