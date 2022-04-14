Star Atlas (ATLAS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Star Atlas (ATLAS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Star Atlas (ATLAS) Information Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies Officiel hjemmeside: https://staratlas.com Hvidbog: https://staratlas.com/white-paper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/ATLASXmbPQxBUYbxPsV97usA3fPQYEqzQBUHgiFCUsXx

Star Atlas (ATLAS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Star Atlas (ATLAS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.04M $ 20.04M $ 20.04M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 20.20B $ 20.20B $ 20.20B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.2218 $ 0.2218 $ 0.2218 Alle tiders Lav: $ 0.000804697759854435 $ 0.000804697759854435 $ 0.000804697759854435 Nuværende pris: $ 0.000992 $ 0.000992 $ 0.000992 Få mere at vide om Star Atlas (ATLAS) pris

Star Atlas (ATLAS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Star Atlas (ATLAS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ATLAS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ATLAS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ATLAS's tokenomics, kan du udforske ATLAS tokens live-pris!

Sådan køber du ATLAS Er du interesseret i at tilføje Star Atlas (ATLAS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ATLAS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Star Atlas (ATLAS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ATLAS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ATLAS prishistorikken nu!

ATLAS Prisprediktion Vil du vide, hvor ATLAS måske er på vej hen? Vores ATLAS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ATLAS Tokens prisprediktion nu!

