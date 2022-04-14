Astra Protocol (ASTRA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Astra Protocol (ASTRA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Astra Protocol (ASTRA) Information Astra Protocol is the next generation of compliance, a decentralized KYC Platform for Web3. Our application brings the financial regulatory standards for 150+ countries and over 300+ sanctions and watchlists to the crypto industry without sacrificing anonymisation. Officiel hjemmeside: https://astraprotocol.com/ Hvidbog: https://astraprotocol.box.com/s/3nr5wliismk55tqfqdbyte14n6bxn7ko Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x201332Bd45c8628D814F870bFb584B385A7C351e Køb ASTRA nu!

Astra Protocol (ASTRA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Astra Protocol (ASTRA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.63M $ 2.63M $ 2.63M Alle tiders Høj: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 Alle tiders Lav: $ 0.000368237312114063 $ 0.000368237312114063 $ 0.000368237312114063 Nuværende pris: $ 0.0026321 $ 0.0026321 $ 0.0026321 Få mere at vide om Astra Protocol (ASTRA) pris

Astra Protocol (ASTRA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Astra Protocol (ASTRA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ASTRA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ASTRA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ASTRA's tokenomics, kan du udforske ASTRA tokens live-pris!

Sådan køber du ASTRA Er du interesseret i at tilføje Astra Protocol (ASTRA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ASTRA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ASTRA på MEXC nu!

Astra Protocol (ASTRA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ASTRA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ASTRA prishistorikken nu!

ASTRA Prisprediktion Vil du vide, hvor ASTRA måske er på vej hen? Vores ASTRA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ASTRA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!