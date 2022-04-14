ASTAR (ASTR) Tokenomics Få vigtig indsigt i ASTAR (ASTR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ASTAR (ASTR) Information Astar Network is the #1 TVL Smart Contract Hub for WASM + EVM on Polkadot. Since winning its Parachain auction in January 2022, Astar Network has become the top Parachain in the Polkadot ecosystem in Total Value Locked and most Ethereum assets transferred over. Astar Network is the leading smart contract hub that connects the Polkadot ecosystem to Ethereum, Cosmos, and all major layer 1 blockchains. Astar Network supports dApps using multiple virtual machines—namely WASM and EVM—and offers the best technology solutions and financial incentives via its Build2Earn and Astar Incubation Program for Web3 developers to build on top of a secure, scalable, and interoperable blockchain. Officiel hjemmeside: https://astar.network/ Hvidbog: https://docs.astar.network/ Block Explorer: https://astar.subscan.io Køb ASTR nu!

ASTAR (ASTR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ASTAR (ASTR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 201.55M $ 201.55M $ 201.55M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 8.15B $ 8.15B $ 8.15B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.2649 $ 0.2649 $ 0.2649 Alle tiders Lav: $ 0.02083889771752422 $ 0.02083889771752422 $ 0.02083889771752422 Nuværende pris: $ 0.02473 $ 0.02473 $ 0.02473 Få mere at vide om ASTAR (ASTR) pris

ASTAR (ASTR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ASTAR (ASTR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ASTR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ASTR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ASTR's tokenomics, kan du udforske ASTR tokens live-pris!

