Pirate Chain (ARRR) Information Pirate (ARRR) is a real privacy coin which takes financial privacy very seriously. PIRATE uses a privacy protocol that cannot be compromised by other users' activity on the network. Interactions between peers are encrypted using zero knowledge, Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge (zk-SNARKs) which eliminate the information shared in typical pseudonyms transparent transaction. Officiel hjemmeside: https://piratechain.com/ Hvidbog: https://piratechain.com/whitepaper/ Block Explorer: https://explorer.piratechain.com/ Køb ARRR nu!

Pirate Chain (ARRR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pirate Chain (ARRR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 37.06M $ 37.06M $ 37.06M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 196.21M $ 196.21M $ 196.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.61 $ 0.61 $ 0.61 Alle tiders Lav: $ 0.0127392379923 $ 0.0127392379923 $ 0.0127392379923 Nuværende pris: $ 0.1889 $ 0.1889 $ 0.1889 Få mere at vide om Pirate Chain (ARRR) pris

Pirate Chain (ARRR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pirate Chain (ARRR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ARRR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ARRR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ARRR's tokenomics, kan du udforske ARRR tokens live-pris!

Sådan køber du ARRR Er du interesseret i at tilføje Pirate Chain (ARRR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ARRR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ARRR på MEXC nu!

Pirate Chain (ARRR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ARRR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ARRR prishistorikken nu!

ARRR Prisprediktion Vil du vide, hvor ARRR måske er på vej hen? Vores ARRR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ARRR Tokens prisprediktion nu!

