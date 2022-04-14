Areon Network (AREA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Areon Network (AREA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Areon Network (AREA) Information Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area. Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees. Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA) AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership. Officiel hjemmeside: https://areon.network/ Hvidbog: https://docs.areon.network/ Block Explorer: https://areonscan.com Køb AREA nu!

Areon Network (AREA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Areon Network (AREA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 118.16M $ 118.16M $ 118.16M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.21 $ 0.21 $ 0.21 Alle tiders Lav: $ 0.003344192063297708 $ 0.003344192063297708 $ 0.003344192063297708 Nuværende pris: $ 0.01681 $ 0.01681 $ 0.01681 Få mere at vide om Areon Network (AREA) pris

Areon Network (AREA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Areon Network (AREA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AREA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AREA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AREA's tokenomics, kan du udforske AREA tokens live-pris!

