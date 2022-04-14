RWAX (APP) Tokenomics Få vigtig indsigt i RWAX (APP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RWAX (APP) Information Moon App is an easy-to-use Launchpad for Injective projects and Trading Bot App intended for retail users. Officiel hjemmeside: https://rwax.org/ Hvidbog: https://docs.rwax.org Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xC5d27F27F08D1FD1E3EbBAa50b3442e6c0D50439 Køb APP nu!

RWAX (APP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RWAX (APP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.41M $ 9.41M $ 9.41M Alle tiders Høj: $ 0.05206 $ 0.05206 $ 0.05206 Alle tiders Lav: $ 0.001953384455000697 $ 0.001953384455000697 $ 0.001953384455000697 Nuværende pris: $ 0.003137 $ 0.003137 $ 0.003137 Få mere at vide om RWAX (APP) pris

RWAX (APP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RWAX (APP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal APP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange APP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår APP's tokenomics, kan du udforske APP tokens live-pris!

Sådan køber du APP Er du interesseret i at tilføje RWAX (APP) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe APP, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber APP på MEXC nu!

RWAX (APP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for APP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk APP prishistorikken nu!

APP Prisprediktion Vil du vide, hvor APP måske er på vej hen? Vores APP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se APP Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!