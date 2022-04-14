APF Coin (APFC) Tokenomics Få vigtig indsigt i APF Coin (APFC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

APF Coin (APFC) Information APF, short for Agrární půdní fond s.r.o., emerged as a startup in the Czech Republic, born from a collaboration between an investor, a real estate broker, and agricultural land traders. Now under the umbrella of APF GROUP, it primarily engages in farmland investments. APFC(APF Coin), backed by APF Group assets, will be used to acquire agricultural land and invest in agriculture-related securities and cryptocurrencies. Officiel hjemmeside: https://verdanteurope.com/ Hvidbog: https://verdanteurope.com/site/assets/files/1172/apf_digital_agrifund_cr_crypto-asset_white_paper_eng.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8eD955a2b7d2C3a17a9d05dACa95E01818f8C11e Køb APFC nu!

APF Coin (APFC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for APF Coin (APFC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.68M $ 19.68M $ 19.68M Alle tiders Høj: $ 1.1497 $ 1.1497 $ 1.1497 Alle tiders Lav: $ 0.027175890738301504 $ 0.027175890738301504 $ 0.027175890738301504 Nuværende pris: $ 0.0787 $ 0.0787 $ 0.0787 Få mere at vide om APF Coin (APFC) pris

APF Coin (APFC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for APF Coin (APFC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal APFC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange APFC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår APFC's tokenomics, kan du udforske APFC tokens live-pris!

Sådan køber du APFC Er du interesseret i at tilføje APF Coin (APFC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe APFC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber APFC på MEXC nu!

APF Coin (APFC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for APFC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk APFC prishistorikken nu!

APFC Prisprediktion Vil du vide, hvor APFC måske er på vej hen? Vores APFC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se APFC Tokens prisprediktion nu!

