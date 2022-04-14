ANyONe Protocol (ANYONE) Tokenomics Få vigtig indsigt i ANyONe Protocol (ANYONE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ANyONe Protocol (ANYONE) Information Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK. Officiel hjemmeside: https://anyone.io Hvidbog: https://docs.anyone.io Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xFeAc2Eae96899709a43E252B6B92971D32F9C0F9 Køb ANYONE nu!

ANyONe Protocol (ANYONE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ANyONe Protocol (ANYONE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 69.49M $ 69.49M $ 69.49M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 97.50M $ 97.50M $ 97.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 71.27M $ 71.27M $ 71.27M Alle tiders Høj: $ 2.365 $ 2.365 $ 2.365 Alle tiders Lav: $ 0.22281469458291092 $ 0.22281469458291092 $ 0.22281469458291092 Nuværende pris: $ 0.7127 $ 0.7127 $ 0.7127 Få mere at vide om ANyONe Protocol (ANYONE) pris

ANyONe Protocol (ANYONE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ANyONe Protocol (ANYONE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ANYONE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ANYONE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ANYONE's tokenomics, kan du udforske ANYONE tokens live-pris!

Sådan køber du ANYONE Er du interesseret i at tilføje ANyONe Protocol (ANYONE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ANYONE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ANYONE på MEXC nu!

ANyONe Protocol (ANYONE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ANYONE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ANYONE prishistorikken nu!

ANYONE Prisprediktion Vil du vide, hvor ANYONE måske er på vej hen? Vores ANYONE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ANYONE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!