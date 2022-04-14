ANyONe Protocol (ANYONE) Tokenomics

ANyONe Protocol (ANYONE) Information

Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK.

Officiel hjemmeside:
https://anyone.io
Hvidbog:
https://docs.anyone.io
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xFeAc2Eae96899709a43E252B6B92971D32F9C0F9

ANyONe Protocol (ANYONE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ANyONe Protocol (ANYONE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 69.49M
$ 69.49M$ 69.49M
Samlet udbud
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Cirkulerende forsyning
$ 97.50M
$ 97.50M$ 97.50M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 71.27M
$ 71.27M$ 71.27M
Alle tiders Høj:
$ 2.365
$ 2.365$ 2.365
Alle tiders Lav:
$ 0.22281469458291092
$ 0.22281469458291092$ 0.22281469458291092
Nuværende pris:
$ 0.7127
$ 0.7127$ 0.7127

ANyONe Protocol (ANYONE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for ANyONe Protocol (ANYONE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal ANYONE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange ANYONE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår ANYONE's tokenomics, kan du udforske ANYONE tokens live-pris!

