Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK.

RangNo.539

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.35%

Cirkulationsforsyning97,499,965.5404165

Max Udbud100,000,000

Samlet Udbud100,000,000

Cirkulationshastighed0.9749%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj2.2902790570354257,2024-12-01

Laveste pris0.22281469458291092,2025-04-07

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

