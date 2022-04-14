ANTTIME (ANT) Tokenomics Få vigtig indsigt i ANTTIME (ANT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ANTTIME (ANT) Information ANTTIME is a Web 3.0 project that blends Game-Fi and Social-Fi to build a decentralized ecosystem based on the fair and universal value of time. By rewarding users solely for their time and engagement, ANTTIME promotes accessibility, inclusivity, and sustainable growth for all participants. Officiel hjemmeside: https://anttime.net/ Hvidbog: https://whitepaper.anttime.net/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xFf4A90B8A0C60047a838D64DbC762bdb4cB78394 Køb ANT nu!

ANTTIME (ANT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ANTTIME (ANT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.10M $ 5.10M $ 5.10M Alle tiders Høj: $ 1.95299 $ 1.95299 $ 1.95299 Alle tiders Lav: $ 0.000538487891675255 $ 0.000538487891675255 $ 0.000538487891675255 Nuværende pris: $ 0.00051 $ 0.00051 $ 0.00051 Få mere at vide om ANTTIME (ANT) pris

ANTTIME (ANT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ANTTIME (ANT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ANT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ANT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ANT's tokenomics, kan du udforske ANT tokens live-pris!

Sådan køber du ANT Er du interesseret i at tilføje ANTTIME (ANT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ANT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ANT på MEXC nu!

ANTTIME (ANT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ANT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ANT prishistorikken nu!

ANT Prisprediktion Vil du vide, hvor ANT måske er på vej hen? Vores ANT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ANT Tokens prisprediktion nu!

