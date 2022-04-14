Apollo Name Service (ANS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Apollo Name Service (ANS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Apollo Name Service (ANS) Information Apollo Name Service, known as Star Protocol, is one of the largest social applications on LayerZero, ANS offers a universal, omnichain naming service supporting over 40 blockchains and currently serves approximately 500,000 users. ANS is at the forefront of integrating DePIN and AI, addressing the growing need for decentralized identifiers (DIDs) for billions of connected devices worldwide. With an estimated 30 billion connected devices globally, ANS aims to provide a scalable, omnichain DID solution for every device and individual, enabling seamless identity services across diverse networks based on LayerZero. Officiel hjemmeside: https://star.co/ Hvidbog: https://docsend.com/view/64whadg6x3wpwmer Block Explorer: https://basescan.org/token/0xa8C2E771288585229eEa8DBe072EDfA7bcB388bb Køb ANS nu!

Apollo Name Service (ANS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Apollo Name Service (ANS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.24 $ 0.24 $ 0.24 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.002997 $ 0.002997 $ 0.002997 Få mere at vide om Apollo Name Service (ANS) pris

Apollo Name Service (ANS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Apollo Name Service (ANS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ANS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ANS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ANS's tokenomics, kan du udforske ANS tokens live-pris!

Sådan køber du ANS Er du interesseret i at tilføje Apollo Name Service (ANS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ANS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ANS på MEXC nu!

Apollo Name Service (ANS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ANS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ANS prishistorikken nu!

ANS Prisprediktion Vil du vide, hvor ANS måske er på vej hen? Vores ANS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ANS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!