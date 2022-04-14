Hey Anon (ANON) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hey Anon (ANON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hey Anon (ANON) Information HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams. Officiel hjemmeside: https://heyanon.ai/ Hvidbog: https://docs.heyanon.ai/heyanon.ai Block Explorer: https://solscan.io/token/9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T Køb ANON nu!

Hey Anon (ANON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hey Anon (ANON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 29.09M Samlet udbud $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 13.43M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 45.51M Alle tiders Høj: $ 16.56 Alle tiders Lav: $ 1.1291481850667386 Nuværende pris: $ 2.167

Hey Anon (ANON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hey Anon (ANON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ANON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ANON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ANON's tokenomics, kan du udforske ANON tokens live-pris!

Hey Anon (ANON) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ANON hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ANON prishistorikken nu!

