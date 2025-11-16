Amazon.com xStock (AMZNX) Tokenomics

Amazon.com xStock (AMZNX) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Amazon.com xStock (AMZNX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:18:47 (UTC+8)
Amazon.com xStock (AMZNX) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Amazon.com xStock (AMZNX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.85M
Samlet udbud
$ 15.50K
Cirkulerende forsyning
$ 7.85K
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 3.65M
Alle tiders Høj:
$ 270
Alle tiders Lav:
$ 188.44399514803126
Nuværende pris:
$ 235.52
Amazon.com xStock (AMZNX) Information

Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Officiel hjemmeside:
https://assets.backed.fi/products/amazon-xstock
Block Explorer:
https://solscan.io/token/Xs3eBt7uRfJX8QUs4suhyU8p2M6DoUDrJyWBa8LLZsg

Amazon.com xStock (AMZNX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Amazon.com xStock (AMZNX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal AMZNX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange AMZNX tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår AMZNX's tokenomics, kan du udforske AMZNX tokens live-pris!

Sådan køber du AMZNX

Er du interesseret i at tilføje Amazon.com xStock (AMZNX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AMZNX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Amazon.com xStock (AMZNX) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for AMZNX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

AMZNX Prisprediktion

Vil du vide, hvor AMZNX måske er på vej hen? Vores AMZNX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

Læs og forstå venligst Brugeraftalen og Privatlivspolitikken