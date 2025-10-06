UdvekslingDEX+
Den direkte Amazon.com xStock pris i dag er 243.69 USD. Følg med i realtid AMZNX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk AMZNX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Amazon.com xStock-kurs(AMZNX)

1 AMZNX til USD direkte pris:

$243.69
$243.69
-0.02%1D
Amazon.com xStock (AMZNX) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:51:40 (UTC+8)

Amazon.com xStock (AMZNX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 243.08
$ 243.08
24H lav
$ 244.84
$ 244.84
24H høj

$ 243.08
$ 243.08

$ 244.84
$ 244.84

$ 3,341.2964079602716
$ 3,341.2964079602716

$ 188.44399514803126
$ 188.44399514803126

-0.28%

-0.02%

+8.83%

+8.83%

Amazon.com xStock (AMZNX) realtidsprisen er $ 243.69. I løbet af de sidste 24 timer har AMZNX handlet mellem et lavpunkt på $ 243.08 og et højdepunkt på $ 244.84, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AMZNXs højeste pris nogensinde er $ 3,341.2964079602716, mens den laveste pris nogensinde er $ 188.44399514803126.

Når det gælder kortsigtet performance, AMZNX har ændret sig med -0.28% i løbet af den sidste time, -0.02% i løbet af 24 timer og +8.83% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Amazon.com xStock (AMZNX) Markedsinformation

No.1856

$ 1.90M
$ 1.90M

$ 56.83K
$ 56.83K

$ 3.78M
$ 3.78M

7.78K
7.78K

--
--

15,499.34203686
15,499.34203686

SOL

Den nuværende markedsværdi på Amazon.com xStock er $ 1.90M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 56.83K. Det cirkulerende forsyning af AMZNX er 7.78K, med et samlet udbud på 15499.34203686. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.78M.

Amazon.com xStock (AMZNX) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Amazon.com xStock i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0487-0.02%
30 dage$ +21.74+9.79%
60 dage$ +19.88+8.88%
90 dage$ +27.21+12.56%
Amazon.com xStock Prisændring i dag

I dag AMZNX blev der registreret en ændring på $ -0.0487 (-0.02%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Amazon.com xStock 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +21.74 (+9.79%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Amazon.com xStock 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage AMZNX sås en ændring af $ +19.88 (+8.88%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Amazon.com xStock 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +27.21 (+12.56%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Amazon.com xStock (AMZNX)?

Tjek Amazon.com xStockPrishistorik-siden nu.

Hvad er Amazon.com xStock (AMZNX)

Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Amazon.com xStock er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineAmazon.com xStockinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekAMZNXtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Amazon.com xStock på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Amazon.com xStock købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Amazon.com xStock Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Amazon.com xStock (AMZNX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Amazon.com xStock (AMZNX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Amazon.com xStock.

Tjek Amazon.com xStock prisprediktion nu!

Amazon.com xStock (AMZNX) Tokenomics

At forstå tokenomics for Amazon.com xStock (AMZNX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om AMZNX Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Amazon.com xStock (AMZNX)

Leder du efter, hvordan du køber Amazon.com xStock? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Amazon.com xStock på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

Amazon.com xStock Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Amazon.com xStock, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Amazon.com xStock hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Amazon.com xStock

Hvor meget er Amazon.com xStock (AMZNX) værd i dag?
Den direkte AMZNX pris i USD er 243.69 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle AMZNX til USD pris?
Den aktuelle pris på AMZNXtil USD er $ 243.69. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Amazon.com xStock?
Markedsværdien for AMZNX er $ 1.90M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af AMZNX?
Den cirkulerende forsyning af AMZNX er 7.78K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på AMZNX?
AMZNX opnåede en ATH-pris på 3,341.2964079602716 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på AMZNX?
AMZNX så en ATL-pris på 188.44399514803126 USD.
Hvad er handelsvolumen for AMZNX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for AMZNX er $ 56.83K USD.
Bliver AMZNX højere i år?
AMZNX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se AMZNX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:51:40 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

