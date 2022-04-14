Amp (AMP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Amp (AMP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Amp (AMP) Information Amp is a universal collateral token designed to facilitate fast and efficient transfers for any real-world application. Officiel hjemmeside: https://amp.xyz Hvidbog: https://4079620000-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbUyUOpvS5Hnfel4aMnVz%2Fuploads%2F8ZKNS6MmVMUQaiN2BidF%2FAmp%20Whitepaper.pdf?alt=media&token=66f22011-0b4c-42d7-8a2c-17eaea145ee1 Block Explorer: https://solscan.io/token/D559HwgjYGDYsXpmFUKxhFTEwutvS9sya1kXiyCVogCV Køb AMP nu!

Amp (AMP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Amp (AMP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 294.90M $ 294.90M $ 294.90M Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 84.28B $ 84.28B $ 84.28B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 349.90M $ 349.90M $ 349.90M Alle tiders Høj: $ 0.023756 $ 0.023756 $ 0.023756 Alle tiders Lav: $ 0.00079463 $ 0.00079463 $ 0.00079463 Nuværende pris: $ 0.003499 $ 0.003499 $ 0.003499 Få mere at vide om Amp (AMP) pris

Amp (AMP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Amp (AMP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AMP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AMP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AMP's tokenomics, kan du udforske AMP tokens live-pris!

