Project Ailey (ALE) Information Project Ailey is the first AI-powered Primary Agent, offering limitless possibilities across gaming, movies, and the metaverse. Ailey is a dynamic, personalized character with her own personality, living in the Aileyverse. Powered by on-device SLM, she provides hyper-personalized services and interacts with users through a human-like presence. The $ALE token drives the Aileyverse ecosystem, enabling item purchases, cosmetic upgrades, NFT transactions, and rewards. Users can customize Ailey’s appearance and participate in events, earning $ALE tokens to enhance engagement and drive ecosystem growth. Officiel hjemmeside: https://myailey.com/ Hvidbog: https://project-ailey.gitbook.io/project-ailey Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9dCE13E71B11eb5Df66ca269bD657696587Fd4E2 Køb ALE nu!

Project Ailey (ALE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Project Ailey (ALE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 196.40M $ 196.40M $ 196.40M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 380.24M $ 380.24M $ 380.24M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 516.50M $ 516.50M $ 516.50M Alle tiders Høj: $ 0.5873 $ 0.5873 $ 0.5873 Alle tiders Lav: $ 0.10889296506695555 $ 0.10889296506695555 $ 0.10889296506695555 Nuværende pris: $ 0.5165 $ 0.5165 $ 0.5165 Få mere at vide om Project Ailey (ALE) pris

Project Ailey (ALE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Project Ailey (ALE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ALE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ALE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ALE's tokenomics, kan du udforske ALE tokens live-pris!

