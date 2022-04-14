Alchemist AI (ALCH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Alchemist AI (ALCH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Alchemist AI (ALCH) Information Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games. Officiel hjemmeside: https://www.alchemistai.app/ Hvidbog: https://docs.alchemistai.app/docs Block Explorer: https://solscan.io/token/HNg5PYJmtqcmzXrv6S9zP1CDKk5BgDuyFBxbvNApump Køb ALCH nu!

Alchemist AI (ALCH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Alchemist AI (ALCH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 120.47M $ 120.47M $ 120.47M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 850.00M $ 850.00M $ 850.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 141.73M $ 141.73M $ 141.73M Alle tiders Høj: $ 0.24124 $ 0.24124 $ 0.24124 Alle tiders Lav: $ 0.00032770722617208 $ 0.00032770722617208 $ 0.00032770722617208 Nuværende pris: $ 0.14173 $ 0.14173 $ 0.14173 Få mere at vide om Alchemist AI (ALCH) pris

Alchemist AI (ALCH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Alchemist AI (ALCH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ALCH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ALCH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ALCH's tokenomics, kan du udforske ALCH tokens live-pris!

Sådan køber du ALCH Er du interesseret i at tilføje Alchemist AI (ALCH) til din portefølje?

Alchemist AI (ALCH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ALCH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ALCH prishistorikken nu!

ALCH Prisprediktion Vil du vide, hvor ALCH måske er på vej hen? Vores ALCH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

