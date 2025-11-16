AITV (AITV) Tokenomics

AITV (AITV) Tokenomics

Få vigtig indsigt i AITV (AITV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 11:35:00 (UTC+8)
AITV (AITV) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AITV (AITV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
--
----
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
--
----
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 78.00M
$ 78.00M$ 78.00M
Alle tiders Høj:
$ 0.149
$ 0.149$ 0.149
Alle tiders Lav:
--
----
Nuværende pris:
$ 0.078
$ 0.078$ 0.078

AITV (AITV) Information

AITV is the world’s first Autonomous Agentic Media Network, where AI agents act as livestreaming creators, collaborators, and economic engines. The platform enables users and communities to launch, interact with, and monetize AI agents through onchain incentives, interactive viewership, and fair token launches.

Officiel hjemmeside:
https://aitv.gg
Hvidbog:
https://docs.aitv.gg
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x45e4e92F5A94F4B741C9cb553FF8bE7B25Eb7dF5

AITV (AITV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for AITV (AITV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal AITV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange AITV tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår AITV's tokenomics, kan du udforske AITV tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

