AIT Protocol (AITPROTOCOL) Information The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security. AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments. Officiel hjemmeside: https://aitprotocol.ai/ Hvidbog: https://github.com/ait-protocol/einstein-ait-prod Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x89d584A1EDB3A70B3B07963F9A3eA5399E38b136 Køb AITPROTOCOL nu!

AIT Protocol (AITPROTOCOL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AIT Protocol (AITPROTOCOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 295.08M $ 295.08M $ 295.08M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.72 $ 0.72 $ 0.72 Alle tiders Lav: $ 0.007936425794075127 $ 0.007936425794075127 $ 0.007936425794075127 Nuværende pris: $ 0.01101 $ 0.01101 $ 0.01101 Få mere at vide om AIT Protocol (AITPROTOCOL) pris

AIT Protocol (AITPROTOCOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AIT Protocol (AITPROTOCOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AITPROTOCOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AITPROTOCOL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AITPROTOCOL's tokenomics, kan du udforske AITPROTOCOL tokens live-pris!

