Aipocalypto (AIPO) Tokenomics

Aipocalypto (AIPO) Information Aipocalypto is a cyberpunkish style PvP game, with AI add-ons, offers both intense 1v1 duels and thrilling 3v3 team battles. Officiel hjemmeside: https://aipocalypto.com/ Hvidbog: https://docs.aipocalypto.com/ Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x6c511dc18572d31C2c3f7b1505cB2BBC08282FcC

Aipocalypto (AIPO) Tokenomics og prisanalyse Markedsværdi: $ 1.97M Samlet udbud $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 139.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.05M Alle tiders Høj: $ 0.02237 Alle tiders Lav: $ 0.00160801284256595 Nuværende pris: $ 0.014097

Aipocalypto (AIPO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aipocalypto (AIPO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AIPO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AIPO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AIPO's tokenomics, kan du udforske AIPO tokens live-pris!

Aipocalypto (AIPO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AIPO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

AIPO Prisprediktion Vores AIPO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

