AI COMPANIONS (AIC) Tokenomics

Få vigtig indsigt i AI COMPANIONS (AIC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
AI COMPANIONS (AIC) Information

AI Companions ($AIC) is pioneering the next generation of digital relationships by combining AI, VR, AR, and blockchain technologies. Our platform allows users to create deeply personalized, immersive virtual companions that evolve and grow with them. Backed by a robust ecosystem and $AIC token, AI Companions is set to redefine how people connect in the digital age, offering a transformative experience in virtual companionshi.

Officiel hjemmeside:
https://aivcompanions.com/
Hvidbog:
https://aivcompanions.com/AIC_Whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xbe6ad1eb9876cf3d3f9b85feecfb400298e80143

AI COMPANIONS (AIC) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AI COMPANIONS (AIC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 115.51M
Samlet udbud
--
Cirkulerende forsyning
$ 750.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
Alle tiders Høj:
$ 0.569
Alle tiders Lav:
$ 0.017493720608467617
Nuværende pris:
$ 0.154014
AI COMPANIONS (AIC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for AI COMPANIONS (AIC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal AIC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange AIC tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår AIC's tokenomics, kan du udforske AIC tokens live-pris!

Sådan køber du AIC

Er du interesseret i at tilføje AI COMPANIONS (AIC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AIC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

AI COMPANIONS (AIC) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for AIC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

AIC Prisprediktion

Vil du vide, hvor AIC måske er på vej hen? Vores AIC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

