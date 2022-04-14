Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Acolyte by Virtuals (ACOLYT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Information Acolyt is a memecoin born from DTR (Decentralized Tech Researchers), created by @ghost93_x to address the challenges in the rapidly growing AI agent market. Faced with high costs and market noise, @kurorosage launched Acolyt as an experiment, quickly gaining traction. With a fair launch and personal investments from the founders, Acolyt now has a strong team of 12, including top AI developers. The mission is clear: to become the Oracle of AI agents, revolutionizing the ecosystem and providing clarity in a crowded market. Officiel hjemmeside: https://acolyt.ai/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x79dacb99a8698052a9898e81fdf883c29efb93cb Køb ACOLYT nu!

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Acolyte by Virtuals (ACOLYT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M Samlet udbud $ 993.08M $ 993.08M $ 993.08M Cirkulerende forsyning $ 968.86M $ 968.86M $ 968.86M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.63M $ 2.63M $ 2.63M Alle tiders Høj: $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 Alle tiders Lav: $ 0.000065996165511156 $ 0.000065996165511156 $ 0.000065996165511156 Nuværende pris: $ 0.002652 $ 0.002652 $ 0.002652 Få mere at vide om Acolyte by Virtuals (ACOLYT) pris

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Acolyte by Virtuals (ACOLYT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ACOLYT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ACOLYT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ACOLYT's tokenomics, kan du udforske ACOLYT tokens live-pris!

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ACOLYT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ACOLYT prishistorikken nu!

ACOLYT Prisprediktion Vil du vide, hvor ACOLYT måske er på vej hen? Vores ACOLYT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ACOLYT Tokens prisprediktion nu!

