Acala Token (ACA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Acala Token (ACA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Acala Token (ACA) Information Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala. Officiel hjemmeside: https://acala.network/ Hvidbog: https://wiki.acala.network/ Block Explorer: https://acala.subscan.io/ Køb ACA nu!

Acala Token (ACA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Acala Token (ACA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 32.72M $ 32.72M $ 32.72M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 1.17B $ 1.17B $ 1.17B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 4.9 $ 4.9 $ 4.9 Alle tiders Lav: $ 0.022200074441219506 $ 0.022200074441219506 $ 0.022200074441219506 Nuværende pris: $ 0.02805 $ 0.02805 $ 0.02805 Få mere at vide om Acala Token (ACA) pris

Acala Token (ACA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Acala Token (ACA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ACA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ACA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ACA's tokenomics, kan du udforske ACA tokens live-pris!

Sådan køber du ACA Er du interesseret i at tilføje Acala Token (ACA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ACA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ACA på MEXC nu!

Acala Token (ACA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ACA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ACA prishistorikken nu!

ACA Prisprediktion Vil du vide, hvor ACA måske er på vej hen? Vores ACA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ACA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!