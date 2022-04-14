Ancient8 (A8) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ancient8 (A8), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ancient8 (A8) Information Ancient8 builds Ethereum L2 for Gaming on OP Stack with Celestia Underneath, offering a suite of Web3 gaming infrastructure tools that serve as the distribution and marketing channel for games globally. Officiel hjemmeside: https://ancient8.gg Hvidbog: https://docs.ancient8.gg/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3E5A19c91266aD8cE2477B91585d1856B84062dF Køb A8 nu!

Ancient8 (A8) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ancient8 (A8), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 37.27M $ 37.27M $ 37.27M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 324.71M $ 324.71M $ 324.71M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 114.79M $ 114.79M $ 114.79M Alle tiders Høj: $ 0.49563 $ 0.49563 $ 0.49563 Alle tiders Lav: $ 0.061919935797642725 $ 0.061919935797642725 $ 0.061919935797642725 Nuværende pris: $ 0.11479 $ 0.11479 $ 0.11479 Få mere at vide om Ancient8 (A8) pris

Ancient8 (A8) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ancient8 (A8) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal A8 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange A8 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår A8's tokenomics, kan du udforske A8 tokens live-pris!

