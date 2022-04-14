AI Nexus (A1X) Tokenomics Få vigtig indsigt i AI Nexus (A1X), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AI Nexus (A1X) Information AI Nexus is an online infrastructure project that enables users to create digital twins, build unique virtual spaces with AI tools, play and create games with AI and organize contests and events. Officiel hjemmeside: https://www.ainexus.ltd Hvidbog: https://ainexus.b-cdn.net/whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/mntCwvmSD2zjYNkF86hPYyDRyU3EdwT4cXwTkoVsPai Køb A1X nu!

AI Nexus (A1X) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AI Nexus (A1X), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Alle tiders Høj: $ 0.019 $ 0.019 $ 0.019 Alle tiders Lav: $ 0.001803976623143154 $ 0.001803976623143154 $ 0.001803976623143154 Nuværende pris: $ 0.001859 $ 0.001859 $ 0.001859 Få mere at vide om AI Nexus (A1X) pris

AI Nexus (A1X) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AI Nexus (A1X) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal A1X tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange A1X tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår A1X's tokenomics, kan du udforske A1X tokens live-pris!

AI Nexus (A1X) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for A1X hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk A1X prishistorikken nu!

