3ULL (3ULL) Tokenomics

Få vigtig indsigt i 3ULL (3ULL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

3ULL (3ULL) Information

PLAYA3ULL GAMES combines NFTs Cryptocurrency and PC based games to enhance the gaming experience significantly.

Officiel hjemmeside:
https://playa3ull.games
Hvidbog:
https://playa3ull.games/WHITEPAPER_PLAYA3ULL_GAMES.pdf
Block Explorer:
https://snowtrace.io/token/0xa77e70d0af1ac7ff86726740db1bd065c3566937

3ULL (3ULL) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 3ULL (3ULL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 2.73M
Samlet udbud
$ 50.00B
Cirkulerende forsyning
$ 4.72B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 28.89M
Alle tiders Høj:
$ 0.0112001
Alle tiders Lav:
$ 0.000275923973430748
Nuværende pris:
$ 0.0005778
3ULL (3ULL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for 3ULL (3ULL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal 3ULL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange 3ULL tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår 3ULL's tokenomics, kan du udforske 3ULL tokens live-pris!

3ULL (3ULL) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for 3ULL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

3ULL Prisprediktion

Vil du vide, hvor 3ULL måske er på vej hen? Vores 3ULL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.